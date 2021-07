E' rimasto bloccato per diversi minuti uno dei varchi in uscita al casello autostradale di Savona. A causarne il blocco non un malfunzionamento ma un mezzo pesante che sbagliando manovra si è incastrato tra il marciapiede che divide gli accessi e il guardrail sovrastante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia stradale per verificare l'accaduto e l'apposito carroattrezzi per sbloccare la situazione e riaprire al transito l'uscita interessata.