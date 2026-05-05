Camion con 170 kg di droga a Savona, il camionista croato fa scena muta davanti al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha comunque fornito spontanee dichiarazioni il 57enne autotrasportatore croato arrestato dai carabinieri lo scorso 30 aprile tra la rotonda di Corso Mazzini e via Peppino Impastato.

Nel camion da lui guidato erano stati trovati 170 kg di hashish nel doppio fondo del rimorchio nascosti sotto un carico di giocattoli destinati alla vendita.

Davanti al Pubblico Ministero Salvatore Salemi e al Gip Laura De Dominicis l'uomo non ha risposto alle domande e l'arresto è stato convalidato.

L'operazione è frutto di un'indagine condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Duomo, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona. I militari avrebbero monitorato per tempo gli spostamenti dell'autoarticolato, dotato di targa croata e proveniente dall'estero: il rimorchio sarebbe stato imbarcato in Spagna, mentre la motrice avrebbe raggiunto l'Italia via terra, ricongiungendosi con il rimorchio nella mattinata presso il Porto di Savona.

Il crotrollo degli spostamenti del mezzo ha permesso ai Carabinieri di intercettarlo sul Lungomare Giacomo Matteotti. Una volta fermato il veicolo e scaricati i pallet con la merce, gli investigatori avrebbero notato anomalie sul pianale del rimorchio. La rimozione dei pannelli ha rivelato un doppio fondo ricavato nella struttura, all'interno del quale erano stipati numerosi panetti di hashish termosigillati, per un peso complessivo di circa 170 chilogrammi.

L'autoarticolato e l'intera partita di stupefacente erano stati sequestrati.