Savona, tamponamento tra 3 auto in via Bonini: due feriti in codice giallo (FOTO)

Un classico incidente in un punto di via Bonini a Savona dove, soprattutto quando l'asfalto è viscido a causa della pioggia, si verificano spesso scontri tra auto.

Questa mattina infatti, poco dopo le 8.00, un tamponamento tra tre mezzi ha portato all'intervento dell'automedica dell 118, due ambulanze della Croce Bianca e della Croce d'Oro di Albissola Marina e della polizia locale.

Due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Gli agenti stanno rilevando il sinistro e regolando il traffico a senso unico alternato. Le auto che si dirigono verso l'autostrada vengono fatte deviare momentaneamente in via Pietragrossa.