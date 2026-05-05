Villanova d'Albenga e il mondo floricolo in lutto: addio a Sergio Valle

Lutto a Villanova d'Albenga per la scomparsa, all'età di 92 anni, di Sergio Valle, abitante nella frazione di Coasco.

"Sergio assieme alla moglie lavorava nel settore floricolo, coltivava piante in vaso ed era socio attivo della allora Cooperativa Provinciale Floricoltori di cui è stato membro del consiglio di amministrazione e che aveva sede a Villanova dove c'è l'attuale Serrafrutta - il ricordo del sindaco villanovese, Pietro Balestra - Molto conosciuto nell'ambiente agricolo, impegnato nell'amministrazione ha ricoperto per 3 mandati la carica di consigliere comunale, dal 1975 al 1990. Da sempre socio dell'Unione Sportiva Villanovese, dai tempi delle serate danzanti ai giorni nostri. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze al figlio Fulvio assieme a tutti i parenti e agli amici".

Martedì 5 maggio, alle ore 20.00, nell’Oratorio di S. Giovanni in Villanova d’Albenga sarà recitato il Santo Rosario. I funerali avranno luogo mercoledì 6 maggio, alle ore 11.00, nella Parrocchia di S. Stefano in Villanova d’Albenga.

Sergio Valle lascia il figlio Fulvio, i nipoti Angela e Gianluca, Ornella con Paolo, Mattia e Miriana.