Murialdo, ponte delle "Fucine" quasi ultimato. La soddisfazione del consigliere Vaccarezza (Cambiamo!)

A scriverlo in una nota è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ricorda: " Un mese fa, insieme a Ezio Salvetto, Capogruppo della lista civica 'Con Murialdo' e sindaco di Murialdo quando finanziammo il progetto, ho avuto modo di fare un sopralluogo al ponte delle 'Fucine', struttura crollata nel corso dell'alluvione del 2016, isolando quattro frazioni ".

"Ho appena ricevuto da Murialdo, queste fotografie. Immagini che rappresentano, per me, motivo di grande soddisfazione ".

" L'opera è stata immediatamente finanziata da Regione Liguria, un contributo di un milione ottocentomila euro, grazie all'Assessorato guidato da Giacomo Giampedrone. Oggi questa è la situazione. Stiamo andando avanti, per restituire alla zona sicurezza, vita normale, dignità " prosegue il capogruppo di Cambiamo!.

"Regione Liguria dal 2015 ha messo a sistema tutti i suoi strumenti per essere reattiva, pronta e operativa in materia di tutela e sicurezza del territorio e dell'ambiente. Un passo alla volta, arriviamo fino in fondo" conclude Vaccarezza.