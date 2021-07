"I misteri delle bombe nere": Maurizio Picozzi presenta il nuovo libro ad Albisola

Maurizio Picozzi presenta al pubblico il nuovo libro “I misteri delle bombe nere”, romanzo inchiesta che parte da uno dei tanti episodi di stragismo, apparentemente minore, quello delle bombe del 1974 a Savona, per diventare narrazione storica.

Dalla prefazione di Giovanni Russo Spena “mi piace chiamarla, alludendo ad una storica espressione, un segmento rilevante dell’autobiografia di una nazione. Perché in quel territorio di Savona (e in quella inchiesta) precipitano e si evidenziano tratti fondamentali e tragici di un lungo arco temporale della storia d’Italia che, non a caso chiamiamo anni di piombo, stragismo impunito, strategia della tensione. Sembrano memorie lontane, ma ci parlano ancora, inducono ancora alla riflessione. Non c’è, del resto, futuro senza la memoria storica”

Nato a Roma, specializzato in diritto penale e criminologia presso l’Università La Sapienza, Maurizio Picozzi ha operato per molti anni come magistrato, esercitando l’incarico di Procuratore della Repubblica, nonché di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale. Già autore del romanzo inchiesta “Uomini o mantidi?” sul caso di Gigliola Guerinoni, ad Albisola Superiore, nella suggestiva cornice di piazza del Talian alle ore 21 presenterà al pubblico il suo nuovo romanzo inchiesta dialogando con il Processore Massimo Macciò.