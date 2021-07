“Resistenza del Popolo Mapuche in difesa della vita e del territorio”: a Celle e Savona incontro con Flor Agustina Calfunao Paillalef

Sabato 24 luglio 2021 alle ore 19 incontro con Flor Paillalef presso la sms operai ed impiegati, serata organizzata in collaborazione tra Circolo Granma Italiacuba e sezione Anpi di Celle Ligure in occasione della pastasciutta antifascista per ricordare la caduta di Mussolini nel 1943, quando la famiglia Cervi offrì pastasciutta ai concittadini.

Incontro su "pane, terra e pace". Le lotte del popolo Mapuche per la propria terra e le lotte di quei popoli che lottano per il proprio territorio e la libertà di vivere secondo ciò che si sceglie. Questo filo rosso delle lotte per la propria terra lega le lotte partigiane con le lotte attuali di nazioni come i Mapuche e non solo.

Domenica 25 luglio 2021 alle ore 16.00 presso la Società Mutuo Soccorso “Fratellanza Leginese”, in Via Gabriello Chiabrera, 4/R a Savona, si terrà l’incontro: “Resistenza del Popolo Mapuche in difesa della vita e del territorio” con la presenza di Flor Agustina Calfunao Paillalef, Ambasciatrice della Missione permanente del popolo Mapuche presso l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). L’iniziativa è organizzata dall’Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS) in collaborazione con l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba (Circoli “Granma” di Celle Ligure e Savona), il Comitato di Solidarietà col Cile di Genova e con il contributo del Co.Li.Do.Lat (Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane) e dell’associazione culturale “Soconas Incomindios”.

I Mapuche (pron. mapuce) sono un gruppo etnico stanziato tra il Cile e l’Argentina: il più numeroso nel cono sudamericano, nonché quello che tra tutti i popoli nativi dell’America Latina ha mantenuto maggiormente la sua identità, resistendo all’assimilazione europea, per tanto è una delle etnie che subisce in prima linea la violenza di Stato - a turno cileno o argentino - vedendo riconosciuti solo in parte i propri diritti.

L’incontro consisterà in un dialogo con Flor Agustina Calfunao Paillalef, Ambasciatrice della Missione permanente del popolo Mapuche presso le Nazioni Unite (ONU), e membro del popolo indigeno Mapuche del Cile. È un’attivista di lunga data: Flor Calfunao Paillalef vive attualmente in Svizzera - a Ginevra – e cura la documentazione relativa alle persecuzioni politiche e gli attacchi alla sua comunità e alla sua famiglia in Cile.

All’incontro “Resistenza del Popolo Mapuche in difesa della vita e del territorio” parteciperanno: Maria Eugenia Esparragoza, docente dell’Università degli Studi di Genova, Laureata in Comunicazioni Sociali (UCAB di Venezuela), Dottore di ricerca in Antropologia Filmica (Università di Parigi) e socia fondatrice del CO.LI.DO.LAT (Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane); Naila Clerici, già Docente di Storia delle Popolazioni Indigene d'America presso l'Università di Genova nonché Presidente dell’associazione culturale “Soconas Incomindios”, dal 1984 dirige la rivista “Tepee”, interamente dedicata ai nativi delle Americhe; Gino Mirabelli Badenier, umanista, membro del Comitato di Solidarietà col Cile di Genova.

Dialogando con Flor Calfunao Paillalef si cercherà di capire come, nonostante le difficoltà, i Mapuche siano riusciti a mantenere la propria cultura e la propria visione del mondo, diventando un simbolo delle lotte di rivendicazione dei popoli indigeni latinoamericani. Inoltre, la loro cosmovisione invita a riflettere sul valore di ogni cultura e sull'importanza del dialogo interculturale.

L'incontro sarà introdotto da Nancy Soraya Scano, Presidente del Co.Li.Do.Lat (Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane); Roberto Casella, Responsabile del Circolo “Granma” di Celle Ligure - Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba; Antonio García, Presidente dell’USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS) e si avvarrà della partecipazione del gruppo corale “Canto senza frontiere”, un progetto Usei che mira ad includere cittadini italiani e stranieri con la passione per la musica, diretto dal soprano ecuadoriano Johanna Mosquera.

Al termine dell’incontro, i volontari dell’Usei offriranno un aperitivo ai partecipanti e verrà messa a disposizione del pubblico, per un approfondimento sui Mapuche e su altri popoli indigeni delle Americhe, la rivista “Tepee”, il cui ricavato sarà interamente donato all’Usei.