Sport e inclusione, al Santa Corona il parapadel diventa strumento di rinascita

In occasione della Giornata Nazionale della Persona Mielolesa, celebrata il 10 aprile su tutto il territorio nazionale, l’Unità Spinale Unipolare dell’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha promosso un’iniziativa dedicata allo sport come strumento di riabilitazione, inclusione e socialità.

L’appuntamento, andato in scena venerdì 17 aprile all’interno del reparto, ha visto la partecipazione di un atleta di parapadel in carrozzina, chiamato a portare la propria esperienza diretta come testimonianza di resilienza e rinascita.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti e sulla piena inclusione delle persone con lesione al midollo spinale, offrendo un esempio concreto di come i limiti possano essere affrontati e trasformati in nuove opportunità e sfide.

La giornata si è sviluppata in due momenti distinti. Alle ore 12, negli spazi dell’Unità Spinale, si è svolto un incontro di confronto tra pazienti, personale sanitario e ospite, durante il quale è stato approfondito il ruolo dello sport nel percorso di recupero: un’occasione per evidenziare come l’attività fisica possa rappresentare un vero e proprio trampolino verso il recupero dell’autonomia e del benessere psicofisico.

A seguire, il gruppo si è trasferito nei vicini campi da padel per una dimostrazione pratica della disciplina. I partecipanti hanno potuto osservare da vicino il parapadel e comprendere come determinazione, tecnica e spirito di condivisione possano contribuire a superare le barriere.

Presenti all’Unità Spinale del Santa Corona anche il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con il Santa Corona Giovanni Liscio: "Su invito del Direttore dell’Unità Spinale Prof. Antonino Massone e per voce del fondatore di 'Para Padel Project' e campione italiano di wheelchair padel Pippo Galliano, abbiamo imparato come questo sport stia diventando uno strumento straordinario di riabilitazione e socialità - ha dichiarato il sindaco De Vincenzi - Come Amministrazione, partecipiamo più che volentieri a iniziative di questo spessore. Pietra Ligure è da tempo 'Comune Gentile' e come tale crediamo fermamente nell’inclusività e nell’accessibilità, nostre priorità programmatiche che promuoviamo con continuità attraverso molteplici azioni concrete e iniziative di sensibilizzazione".

"Grazie al Prof. Massone per il gradito invito e per il lavoro d'eccellenza che, insieme al suo straordinario staff, svolge quotidianamente presso l'Unità Spinale, punto di riferimento e vero vanto per il nostro territorio e non solo. Grazie a Pippo Galliano per aver portato a Pietra Ligure la sua testimonianza di vita e di sport e, insieme ad essa, l’impegno, la passione e l’energia profuse nel 'Para Padel Project' e nel creare, attraverso di esso e con la collaborazione delle Unità Spinali, dei circoli e degli istruttori di padel sparsi in tutta Italia, percorsi reali di ritorno al movimento capaci di offrire nuove opportunità di vita attraverso lo sport", ha concluso il primo cittadino.