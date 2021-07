Cairo, divieto di transito sulla strada dei Pastoni per indagini geognostiche

Martedì 20 luglio divieto di transito lungo la strada Valgarone (Pastoni). Il provvedimento, come riportato dall'ordinanza della polizia locale di Cairo Montenotte, si è reso necessario per consentire alcune "indagini geognostiche e geofisiche".

La viabilità (ad esclusione dei mezzi di primo soccorso) sarà bloccata dalle ore 8.30 alle 11.30. Si tratta di indagini propedeutiche alla redazione (prevista entro la fine di agosto) del progetto di messa in sicurezza della strada.

"Le indagini dureranno tre giorni, da lunedì a mercoledì - spiega Fabrizio Ghione, assessore ai lavori pubblici del comune di Cairo - ma per non creare troppo disagio, la strada verrà chiusa solamente nella mattina di martedì".

I lavori quantificati in 1.190.000,00 euro sono stati finanziati dalla Regione, nell'ambito del piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2021. Tale importo si somma ai 103.280,00 euro già stanziati dal Ministero per la progettazione definitiva-esecutiva.