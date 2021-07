Al via il prossimo 7 agosto la "Stagione Musicale di Sassello"

Il festival di musica classica “Stagione Musicale di Sassello”, a cura del Comitato per il Settembre Musicale di Sassello, dedicato alla musica da camera e giunto ormai alla sua IX edizione, si tiene a partire dal 7 agosto 2021 fino all’11 settembre 2021 nell’Oratorio dei Disciplinanti e nel Cinema Teatro Parrocchiale sempre a partire dalle 20:45. Nell’edizione di quest’anno avremo come ospiti: Valentina Messa, il Quartetto di Cremona, l’Ensemble Le Muse con Omaggio a Morricone, Roberto, Susanne e Isabella Parruzzo, l’Orchestra Giovanile Regionale del Conservatorio Niccolò Paganini e, come di consueto, l’Esemble Medicina in Musica.

Il programma dell’edizione 2021 è disponibile alla pagina Programma 2021. L’evento è pubblicizzato anche su Facebook.

I biglietti di ingresso per i concerti a pagamento saranno acquistabili a partire dalle ore 19 direttamente presso l’Oratorio. In considerazione della limitata disponibilità dei posti è opportuno prenotare ad uno dei seguenti numeri telefonici: 333 9513103 – 335 7667596 – 335 429865.

Il comune di Sassello assicura il servizio di trasporto con pulmino in partenza dalle 20 e 15’ da piazza del Borgo nel capoluogo.

Il complesso di San Giovanni Battista è facilmente raggiungibile da ogni appassionato con la propria autovettura ed è dotato di ampio parcheggio come mostrato nella mappa in allegato.