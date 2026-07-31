Alassio, Quaglieni e Oliva presentano "Da Cavour alla Repubblica": un incontro sul rapporto tra Stato e Chiesa nella storia d'Italia

Domenica 9 agosto, alle 21.15, il giardino di piazza della Libertà, davanti al palazzo comunale di Alassio, ospiterà la presentazione del libro "Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia", pubblicato da Pedrini.

A dialogare con il pubblico saranno gli storici Pier Franco Quaglieni e Gianni Oliva. Il volume è impreziosito dalla prefazione di Giordano Bruno Guerri e dalla copertina realizzata dall'artista Ugo Nespolo.

Quaglieni è tra i maggiori studiosi italiani dei temi legati alla laicità dello Stato, argomento al quale ha dedicato decenni di attività di ricerca.

La serata sarà arricchita dalle letture di Milli Conte, che proporrà una selezione di brani tratti dal libro e di testi di protagonisti della storia italiana, da Camillo Benso di Cavour a Arturo Carlo Jemolo, Francesco Ruffini, Giovanni Giolitti, Benedetto Croce e Benito Mussolini, ripercorrendo le tappe che hanno portato al Concordato del 1929, all'articolo 7 della Costituzione repubblicana e al nuovo Concordato del 1984.

Particolare attenzione sarà dedicata alla distinzione tra laicità e laicismo elaborata da Norberto Bobbio, senza tralasciare il ruolo di Marco Pannella e delle battaglie che hanno portato all'approvazione della legge sul divorzio.

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali ed è promosso dalla Città di Alassio, dalla Biblioteca civica "Renzo Deaglio" e dalla sezione ligure del Centro Pannunzio, intitolata a Roberto Baldassarre, storico direttore della Biblioteca sul Mare.