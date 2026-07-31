Alassio, tornano i Castelli di Sabbia: mercoledì 5 agosto la 44ª edizione della storica manifestazione

Le spiagge di Alassio sono pronte a trasformarsi, ancora una volta, in un grande laboratorio di fantasia. Mercoledì 5 agosto torna infatti il Concorso dei Castelli di Sabbia, appuntamento simbolo dell'estate alassina che quest'anno raggiunge la 44ª edizione, coinvolgendo bambini, famiglie e stabilimenti balneari in una giornata all'insegna della creatività.

Per tutta la giornata il litorale cittadino ospiterà decine di originali sculture di sabbia a tema libero, realizzate dai giovani ospiti degli stabilimenti insieme a genitori, fratelli e amici. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di dieci partecipanti, di cui otto bambini e due adulti.

Le iscrizioni sono già aperte presso l'Ufficio Turismo del Comune di Alassio e sarà possibile registrarsi anche la mattina stessa della manifestazione, entro le ore 10, in Piazza della Libertà. A ogni squadra verrà assegnata una bandierina numerata, indispensabile per consentire alla giuria di identificare le opere in concorso.

Le costruzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con la sabbia, con la possibilità di utilizzare soltanto elementi naturali come conchiglie e alghe. I lavori dovranno essere conclusi entro le 14.30, mentre dalle 15 la giuria inizierà il sopralluogo lungo il litorale, partendo dalle spiagge di ponente, per valutare le creazioni.

La giornata si concluderà alle 21 in Piazza Partigiani con la tradizionale cerimonia di premiazione, che sarà animata dallo spettacolo di Fabrizio Fontana, noto al grande pubblico per i personaggi di Capitan Ventosa, James Tont e "Le so tutte".

Nel corso della serata saranno premiati i dieci migliori castelli e allo stabilimento vincitore verrà consegnato il Trofeo Città di Alassio – Castelli di Sabbia 2026. Saranno inoltre assegnati numerosi riconoscimenti speciali dedicati, tra gli altri, all'originalità, all'attualità, all'ambiente, allo sport, alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio. Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio da ritirare durante la premiazione presentando la bandierina assegnata all'iscrizione.

"Come ogni anno siamo felici di rinnovare l'appuntamento con il Concorso dei Castelli di Sabbia, e siamo certi che anche questa 44ª edizione saprà regalarci opere sorprendenti, nate dalla fantasia, dall'impegno e dalla creatività dei nostri piccoli ospiti - dichiara il vicesindaco con delega al Turismo, Angelo Galtieri -. È bello pensare che molti dei bambini che oggi partecipano a questa festa abbiano genitori o parenti che, anni fa, hanno vissuto la stessa esperienza sulle nostre spiagge e che loro stessi potranno continuare a vivere e tramandare anche in età adulta, contribuendo a mantenere viva una tradizione che è una delle immagini più belle dell'estate nella nostra città".

L'iniziativa è promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini e con il sostegno di numerose realtà del territorio, tra cui Marina di Alassio, GE.S.CO., Associazione Albergatori Alassio, Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Società Nazionale di Salvamento, Acquario di Genova, Grotte di Toirano, Parco Acquatico Le Caravelle, Caffè Pasticceria Balzola, Acqua di Alassio, Mola Mola Diving, Trenini Miletto e Brivio Jumping.