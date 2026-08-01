"Luci e ombre", a Laigueglia il viaggio nella grande musica corale

Lunedì 3 agosto, alle 21.15, all’Oratorio di Santa Maria Maddalena di Laigueglia, è in programma il concerto “Luci e ombre”, nell’ambito della rassegna “Di voci e d’accordo”: percorsi sonori nella letteratura corale dal Romanticismo a oggi. Protagonisti saranno l’Ensemble Cantus Januæ, diretto da Luca Dellacasa. In programma musiche di J. Brahms, F. Schubert, C. V. Stanford e O. Gjeilo.

Luca Dellacasa, organista, clavicembalista, cantante e direttore di coro, si è laureato nei Conservatori di Genova, Novara, La Spezia e Lecce. Si esibisce in Italia, Svizzera, Messico e Stati Uniti, in sedi e festival quali l’Accademia di Santa Cecilia, i Concerti del Quirinale, MITO SettembreMusica, l’Auditorium Rai, il Maggio Musicale Fiorentino, il Ravenna Festival, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’Istituto Italiano di Cultura di New York e il Teatro alla Scala di Milano.

Ha registrato per Stradivarius, Brilliant Classics, Bongiovanni, Arcana — con cui ha ottenuto il Diapason d’or — Elegia e Callisto, oltre che per Sveriges Radio, Radio Vaticana, Rai Radio3, RTSI Rete Due e ORF1, Österreichischer Rundfunk. È docente di Teoria, ritmica e percezione musicale al Conservatorio di La Spezia.

L’Ensemble Cantus Januæ è formato da tredici giovani studenti provenienti da diversi Conservatori del Nord Italia — Genova, Alessandria e Milano — e dall’estero. Musicisti con esperienze differenti, sono accomunati dalla stessa passione per il canto corale. L’ensemble affronta repertori di epoche e stili diversi: dal canto gregoriano alla polifonia rinascimentale, dalle villanelle alle composizioni del periodo romantico fino alla musica contemporanea.

Luce e oscurità hanno da sempre acceso la fantasia di scrittori e musicisti. Il tema della luce diurna, con i suoi spazi chiari e definiti, si contrappone a quello dell’oscurità e alle sue affascinanti incognite. Per i cristiani, la luce è sinonimo di salvezza e Gesù stesso, in più occasioni, si definisce "luce del mondo". Nel programma, i temi della luce e dell’oscurità intrecciano sacro e profano attraverso alcune delle pagine più significative della letteratura corale.