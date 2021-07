Funivie, Arboscello (Pd): "Nominato ad interim il commissario straordinario Riva, si vedono spiragli di luce"

"Sul tema Funivie si intravede un primo spiraglio di luce in fondo al tunnel: con la nomina ad interim del Commissario straordinario Fabio Riva, già Provveditore per le Opere pubbliche in Lombardia ed Emilia, che sostituisce dunque il predecessore Ferrazza (pensionato a giugno), viene risolto un punto fondamentale per provare a rimettere in funzione l’impianto e ristabilire termini e destinatari delle concessioni". Questa la nota diramata da Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd.

"I diversi soggetti coinvolti, che sono stati auditi anche in Commissione attività produttive, e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibile, stanno cercando di sciogliere i nodi principali che riguardano le prospettive dell’impianto e la sua sostenibilità sul mercato. In particolare, il ripristino della linea esistente e l’eventuale possibilità di un trasporto bidirezionale".

"Da mesi, seguo con attenzione il tema Funivie, considerata l’importanza di questo presidio economico e occupazionale per il nostro territorio e la necessità di chiarezza da parte dei lavoratori" aggiunge Arboscello.

"Ringrazio il Governo e gli attori politici e istituzionali, in particolare la senatrice del Partito Democratico, Roberta Pinotti, che si stanno impegnando per dare risposte su questa delicata crisi industriale. Auspico di continuare la sinergia che abbiamo messo in campo anche a livello regionale, con le forze politiche della Maggioranza, in modo da procedere coesi e con ancora maggior impegno per far sentire la voce chiara e univoca del territorio a difesa dell’impianto e i suoi occupati" conclude Arboscello.