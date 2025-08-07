Esso di Vado, presa di posizione nell'assemblea dei lavoratori: "Stop agli straordinari dall'1 settembre"

Una presa di posizione forte visto che gli accordi presi con l'azienda non sono stati rispettati.

Nell'assemblea generale dei lavoratori di Esso Italiana di Vado Ligure alla presenza dei segretari territoriali delle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec-Uil sono emerse diverse problematiche tra cui le critiche relazioni industriali e non rispetto del ruolo della RSU, il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il mancato rispetto degli accordi sottoscritti, il ricorso a contratti di somministrazione, il numero di addetti insufficiente e un conseguente abuso dello straordinario oltre all'assenza di un piano industriale.

"Al fine di risolvere queste problematiche e ridare dignità alle relazioni industriali e ai membri della RSU, l’Assemblea ha deliberato di dichiarare lo Stato di Agitazione con conseguente blocco del lavoro in orario straordinario dal 01 Settembre 2025. Nel frattempo la RSU ha già richiesto incontro con il Presidente della Esso Italiana" spiegano unitariamente l'rsu di Esso Italiana e le segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec-Uil .

Nel luglio del 2024 era stato infatti siglato in accordo integrativo tra l'azienda e i sindacati con al centro il premio di risultato e gli inpegni presi della società sull'organizzazione del lavoro, gli straordinario e l'orario.

Rsu ha chiesto più volte e sollecitato durante l'arco dell'anno il rispetto dell'accordo ma l'impresa non si sarebbe mai resa disponibile. Per questo è stato disposto lo stato di agitazione.