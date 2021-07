Politica |

Savona 2021, il candidato sindaco Aschei firma il referendum contro la caccia

"Dobbiamo smettere di uccidere per divertimento"

Il candidato sindaco della lista "Andare Oltre" alle prossime comunali di Savona firma il referendum contro la caccia: "In un momento cosi delicato per l'equilibrio del pianeta trovo che l’uccisione per divertimento di esseri viventi sia quanto di meno ecologico e intelligente si possa fare" commenta il sociologo Luca Aschei. "Dobbiamo amare di più la natura e smettere di giocare con essa. Tutto parte da un rapporto etico tra noi e la madre terra. Se dovessimo paragonare il mondo ad un essere vivente direi che noi siamo il virus che vuole ucciderlo. Tuttavia, questo non sarà fortunatamente possibile e il nostro stupido attacco non potrà che essere difeso dalla natura con tristi conseguenze per noi". "L’inquinamento che produce la caccia, il dolore e lo sconvolgimento dell’eco sistema sono da fermare il più presto possibile - conclude - Il mondo per diventare più giusto e logico, deve partire anche da qui: smettere di uccidere per divertimento, considerando tutte le forme di vita creature di Dio. È una delle tante cose da fare in questi momenti difficili. Un piccolo gesto per portare avanti un mondo migliore".

Comunicato stampa

