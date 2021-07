Savona Calcio, Toti solidale con il sindaco di Vado Giuliano: "Ferma condanna per offese nei suoi confronti"

"Ferma condanna per le pesanti offese al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano a cui esprimo la mia piena e totale solidarietà. Le parole pronunciate dal vicepresidente del Savona Calcio sono inqualificabili e inaccettabili e auspico che vengano assunti provvedimenti severi dalle autorità preposte".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha sentito telefonicamente il sindaco Giuliano per esprimerle la propria solidarietà.

"L’odio sui social, le offese e le minacce non devono mai essere sottovalutate: chi agisce in questo modo, sui social o nella vita, non deve sentirsi libero di farlo" conclude Toti.