Attacco verbale del vice presidente del Savona Calcio, l'Anpi di Vado esprime solidarietà al sindaco Giuliano

"La sezione Anpi di Vado Ligure - si legge in una nota - esprime la totale solidarietà al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, condannando con fermezza l'attacco verbale subito da parte del vice presidente del Savona Calcio".

"Con la partecipazione alla lotta di Liberazione come staffette partigiane contro il nazifascismo, le donne hanno combattuto per ottenere i diritti che il fascismo aveva cancellato, e con la nascita della Carta Costituzionale e con il loro contributo alle lotte sociali hanno fatto sì, che quei diritti venissero riconosciuti in tutti nei diversi settori della Repubblica, dal lavoro al sociale, sino al ricoprimento degli incarichi Istituzionali".

"La sezione Anpi di Vado Ligure, ribadisce inoltre che i valori dello Sport con la "S" maiuscola non posso essere rappresentati da un tale comportamento, perché quei valori che sono in primis il rispetto della persona umana in base al diverso orientamento sessuale, al colore della pelle, e alla religione che uno professa. Sono scritti nell'Art 3 della nostra Costituzione".