"Donna Albero", appassionante lettura con danza a Finalborgo

Progetto Integra-Azione", in collaborazione con il sodalizio Siculo Savonese L. Pirandello e il patrocinio dell'associazione di cultura musicale Palma D'Oro, presenta "Donna Albero". Regia di Daniela Liaci. In scena Enzo Motta, Laura Quaglia e Piero Germini. Coreografie di e con Melanie Riccardi. L'appuntamento è fissato per martedì 20 luglio alle ore 21 presso i Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo.

Appassionante ed intensa lettura, in forma scenica con danza, poesia e canti , liberamente tratta da “Il casellante” di A. Camilleri , dalla trilogia di racconti “Le Metamorfosi". Durante la seconda guerra mondiale in Sicilia, una storia di profondo amore e dedizione. Tra favola e mito si sviluppa il racconto, che apre a sentimenti e dimensioni antiche e viscerali, al misterioso rapporto tra uomo e madre terra di cui la figura femminile si fa naturalmente tramite, in un percorso di trasformazione e integrazione.