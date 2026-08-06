Rollo di Andora, "Note tra gli Ulivi" entra nel vivo: sabato 8 agosto sul palco i Kaligo

Sabato 8 agosto a Rollo di Andora penultimo appuntamento della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi", giunta alla 22ª edizione: ospite del Borgo saranno i Kaligo, ovvero Tiziana Baggetta, voce; Alessandro Melizzi, chitarre; Luca Cresta, tastiere; Massimo Trigona, basso; Folco Fedele, batteria, una band che unisce influenze diverse in un sound innovativo e originale.

Dice Tiziana Baggetta, front woman del gruppo: «Kaligo è un progetto musicale inedito nato dall’incontro di cinque musicisti uniti dalla ricerca di un suono autentico e senza confini. La nostra formazione fonde influenze che spaziano dal jazz alla world music, fino a sfumature più elettriche, dando vita a un linguaggio sonoro personale, intenso e capace di attraversare generi e atmosfere diverse con naturalezza. La musica dei Kaligo racconta storie di vita vissuta, intrecciando momenti di gioia, fragilità, cambiamento e introspezione. Ogni brano diventa un viaggio: dentro se stessi, verso l’altro o nell’universo, alla ricerca di senso e connessione. La musica si trasforma così in un ponte tra mondi diversi, tra memoria e possibilità, tra terra e cielo».

La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30 e concerto dalle 21.30. Un’occasione non solo per sentire buona musica, ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio di Capo Cervo che divide le province di Savona e Imperia.

Uno spettacolo imperdibile e una serata che non mancherà di soddisfare il pubblico più esigente nel Borgo di Rollo, l’antico nucleo sul promontorio che divide Andora da Cervo, noto per la sua impareggiabile vista. Un’ambientazione unica, circondata dagli ulivi, un’occasione non solo artistica ma anche di riscoperta gastronomica: l’area ristoro permette infatti di conoscere una selezione di piatti tipici della tradizione ligure cucinati con ingredienti locali. La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30 e concerto dalle 21.30.

Il concerto sarà anticipato dai “Libri d’Autore”, che vedranno la presentazione di “26 ore di buio”, il romanzo giallo d’esordio di Giancarlo Canepa. A luglio 2026 il romanzo ha ricevuto un importante riconoscimento nazionale a Cetara, in Campania, nell'ambito della Festa del Libro in Mediterraneo.

Inoltre, presso il suggestivo Oratorio San Giovanni, sarà possibile visitare l’esposizione fotografica di Andrea Gamba, che con tecnica e sensibilità uniche ha immortalato nei suoi scatti volti, momenti e luoghi.