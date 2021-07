Lettera al direttore: "I cantieri tolti sulla A10 li hanno spostati tutti sulla A6?"

Giovedì sono sceso da Torino e da Altare a Savona ho transitato praticamente in corsia unica, anche se per fortuna ad una velocità decente. Ieri sera invece ho fatto l'inverso ed ho invece trovato coda/rallentamenti di almeno mezz'ora nello stesso tratto. Ora mi chiedo una cosa, ma sti cantieri servono veramente? Ma c'è qualcuno cha lavora in questi posti?