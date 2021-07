A Cairo la Festa nelle Corti, due serate itineranti nel centro storico

Appuntamento estivo a Cairo Montenotte con Festa nelle Corti: due serate itineranti nel centro storico del paese accompagnate da diversi intrattenimenti che spazieranno dalla recitazione passando per la danza e arrivando, ovviamente, alla musica. Tali performances si realizzeranno all’interno di aree cortilizie private e pubbliche allestite per l’occasione.

"Abbiamo voluto organizzare questo evento in collaborazione con l’amministrazione comunale, CEA e il Consorzio Il Campanile e il supporto dell’A.S.D. Ordine del Gheppio per far conoscere alcuni scorci del nostro centro storico e daremo “gaudio” alle corti grazie alla disponibilità dei proprietari di alcuni splendidi cortili e alle compagnie artistiche Cairesi" raccontano dalla Pro Loco di Cairo Montenotte.

E continuano: "Dopo un anno di assenza siamo pronti a tornare con Festa nelle Corti, un nuovo evento che non vuole essere e non è Cairo Medievale: si tratta, infatti, di un percorso attraverso il nostro bellissimo centro storico scandito dalle esibizioni all’interno delle diverse corti che sapranno creare la giusta atmosfera. Al termine di ogni percorso, i partecipanti saranno omaggiati con una copia del libro Colori, sapori, mestieri, saperi, realizzato lo scorso anno grazie al contributo de La Filippa srl".

Festa nelle Corti si svolgerà nelle giornate di Venerdì 6 agosto e di Martedì 10 agosto dalle 18,20 alle 24,00 e si articolerà in tour di 9 tappe che, nel rispetto delle norme vigenti sia in materia di sicurezza delle manifestazioni ma anche e soprattutto in materia di contenimento del contagio Covid, verrà realizzato in 9 turni per gruppi di 20 persone.