Ad Albenga la presentazione del libro "Vicendevoli Emozioni"

Oggi, venerdì 23 luglio, alle ore 18,30 presso il Parco Peter Pan in via Dalmazia ad Albenga si terrà la presentazione del libro “Vicendevoli Emozioni” edito da Diego Delfino (casa editrice Delfino Moro) e stampato dalla tipolitografia Ciuni.

Il volume, raccolta di poesie e racconti, è frutto del lavoro di Mariagrazia Doglio che si è occupata dei testi, Ilaria Ghinka Bonanni ch li ha illustrati e Virginia Isoleri che ne ha curato la grafica. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto a favore dell'associazione sportiva 'Viceversa', che si occupa dello sport unificato.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Vorrei sottolineare quanto lo sport sia importante per superare quelle barriere che sono rappresentate dalle diverse abilità e che, purtroppo, nella vita di tutti i giorni risultano difficili da abbattere”.

Aggiunge l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Oltre all’importanza di questo libro per i contenuti e la bellezza delle immagini e della grafica, lo stesso acquista ancor più valore perché il ricavato sarà devoluto all’associazione Viceversa. Quest’associazione è molto presente sul territorio di Albenga e continua a creare nuovi progetti per fare in modo che anche persone con difficoltà possano avvicinarsi al mondo dello sport e trovare in esso un posto dove socializzare e creare relazioni amicali che vanno oltre il momento sportivo”.