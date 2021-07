Maltempo, scattata l'allerta gialla per temporali nel savonese

Alle 6 di questa mattina è scattata l’allerta meteo gialla per temporali che interessa il centro della regione e i versanti padani (zone B, D, E); la conclusione dell’allerta è fissata per le ore 15.00.

Nelle ultime ore deboli rovesci hanno interessato le zone a cavallo tra le province di Savona e Genova con una cumulata totale massima di 6.4 millimetri a Montagna (comune di Quiliano, Savona). Attualmente qualche pioggia interessa la Valle Stura e il savonese.

In mattinata verranno, come sempre, effettuate ulteriori valutazioni per delineare gli scenari previsti per le prossime ore.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.