Varazze, in lutto per la scomparsa della 39enne Eleonora Ghigliazza

Varazze è in lutto per la scomparsa prematura di Eleonora Ghigliazza. 39 anni, era titolare dallo scorso anno dello storico bar La Mola nel comune varazzino. Per 11 anni ha lavorato nell'autogrill di Varazze ed è stata anche coach allo Zumba Fitness.

Era conosciuta, stimata e apprezzata da molti varazzini. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo nelle ultime ore sul suo profilo Facebook.

La ricorda la società Albisola Pallavolo - Planey Volley nel quale è stata allenatrice: "Eleonora ha fatto parte della nostra famiglia fino alla scorsa stagione, quando per motivi di lavoro ha dovuto svestire i panni di allenatrice. La nostra società si unisce al dolore dei famigliari e dei cari di Eleonora.

Ciao Eleonora, il tuo sorriso, la tua allegria e la tua persona rimarranno per sempre nei nostri cuori".

Il rosario verrà recitato oggi, lunedì 26 luglio, alle ore 19.00 nella chiesa di San Domenico a Varazze, nella quale domani, 27 luglio, verrà celebrato l'ultimo saluto alle ore 9.00.