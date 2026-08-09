Vado, ancora un incendio a San Genesio: intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile

Ancora una volta, la quinta in un mese e mezzo, i boschi in località San Genesio a Vado Ligure sono colpiti da incendi.

Questo pomeriggio è stato lanciato l'allarme per un rogo nelle alture vadesi nella zona boschiva già colpita dalle fiamme nelle ultime settimane.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e una squadra della protezione civile di Vado.

Il primo incendio si era verificato lo scorso 25 giugno con ulteriori riprese nei giorni successivi, successivamente era stato spento un rogo al confine con Bergeggi il 12 luglio e il 14 nuovo intervento in via Santo Stefano.