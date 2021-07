Stella 2021, Roberto Rossello si candida con Andrea Castellini

"Nelle ultime settimane ho accolto la proposta ricevuta da Andrea Castellini di candidarmi come Consigliere comunale. Con entusiasmo e senza pensarci due volte, ho subito accettato questa proposta che affronterò come una nuova sfida per me, mettendomi a servizio del mio paese. Sono nato e cresciuto a Stella, e qui vi sto crescendo mio figlio che spero faccia altrettanto un domani". Cosi commenta in una nota Roberto Rossello.

"Credo fortemente che la nostra comunità abbia bisogno di aria nuova, idee nuove e di progetti concreti per la collettività. Ho la profonda convinzione che la politica deve essere svolta come un servizio civico finalizzato alla gestione sana e corretta del nostro bene comune, per il perseguimento del benessere sociale e rispetto ambientale. Il nostro slogan è 'Ripartire insieme'. Ripartire valorizzando il turismo outdoor, lungo la rete sentieristica del nostro territorio, vastissimo e ricco di storia".