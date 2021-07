Vaccini, Toti smonta la bufala sulla quarta dose: "Gli altri due sono antinfluenzali"

"Se fosse necessario farei anche una terza e una quarta dose di vaccino, ma al momento sono fermo a due. Le altre foto che stanno circolando sui social riguardano i miei vaccini antinfluenzali". A scriverlo è Giovanni Toti su Facebook, che smonta così le bufale circolate nelle ultime ore, secondo cui il presidente della Regione avrebbe posato a favor di fotografi per quattro volte mentre gli veniva iniettato il vaccino anticovid.



Toti ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, la prima volta Astrazeneca il 28 maggio, e la seconda Pfizer, giovedì scorso all'open night. Le altre due foto sono relative a quando il presidente della Regione aveva ricevuto il vaccino antinfluenzale.



"Ecco l’ennesimo tentativo di manipolazione e disinformazione - continua Toti - a cui purtroppo molti abboccano. Consiglio a tutti di verificare le notizie e non affidarsi solo ai social, mentre a chi perde tempo per costruire fake news suggerisco di andare a vaccinarsi. È più veloce, meno faticoso e più utile per la società".