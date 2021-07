Un forte boato, poi le fiamme. Vigili del fuoco mobilitati nella notte ad Albenga.

L'allarme è stato lanciato per un chiosco-bar andato a fuoco sul lungomare Cristoforo Colombo. Il rogo è divampato attorno all'una e mezza e la macchina del pronto si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento albenganese. Ancora in via di accertamento le cause dell'incendio.