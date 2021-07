Loano, tutto pronto per la riqualificazione del Giardino del Principe: interventi per 400 mila euro (FOTO e VIDEO)

Ammontano a circa 400 mila euro gli interventi di manutenzione dell'arena estiva del Giardino del Principe di Loano.

La prima serie di lavori programmati dall'amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca prenderà il via il prossimo autunno e dovrebbe concludersi entro la primavera 2022. In questa fase il progetto prevede, tra gli altri, il miglioramento dell'insonorizzazione acustica; la verifica e la messa in sicurezza delle strutture antincendio, delle vie di fuga e degli apparati per la sicurezza di operatori e pubblico; il rifacimento dell'impiantistica (luci, audio, impianti elettrici e palco).

"In questa annata dove per via del Covid non si possono fare manifestazioni da grandi numeri, con l'assessore Zaccaria e la dottoressa Marta Gargiulo abbiamo pensato per il Giardino del Principe di risistemare tutto quanto negli anni è stato oggetto di deterioramento - spiega il sindaco Luigi Pignocca - A partire da ottobre rimetteremo a nuovo la struttura per l'estate prossima, facendola tornare luogo di massimo intrattenimento loanese. Si tratta di un impegno importante da parte dell'amministrazione, che viene lasciato a chi verrà dopo di noi".

"Questa amministrazione chiuderà il proprio mandato con investimenti per oltre 4 milioni di euro - ha inoltre aggiunto il vicesindaco Remo Zaccaria - È uno sforzo economico che deriva da dieci anni di buona amministrazione".

"Il Progetto complessivo riguarderà tutta la struttura che in sé è valida e dunque una buona base di partenza" ha poi spiegato l'architetto Burlando. Più in generale, il progetto di riqualificazione dell'arena estiva loanese redatto dall'architetto genovese è suddiviso in quattro lotti funzionali.

Una prima tranches di interventi prevede la sistemazione della recinzione sul lato stradale, l'adeguamento e la verifica della muratura di pietra, la pulizia ed il recupero della Loggia del Principe per un suo utilizzo futuro. Inoltre, verranno sistemati e messi in sicurezza gli accessi e la biglietteria, i servizi igienici ed il bar. Verrà poi effettuato un importante intervento di mitigazione dell'impatto acustico mediante l'inserimento, sulla recinzione che dà su viale Martiri della Libertà, di barriere antirumore e di sensori sui ricettori più “delicati” e impattanti, al fine di verificare eventuali sistemi di ulteriore miglioramento. Tali interventi prenderanno il via tra qualche mese e dovrebbero concludersi entro Pasqua 2022, in tempo per la nuova stagione estiva. L'investimento per questa prima tranches di lavori ammonta a 150 mila euro.

Una seconda serie di lavori prevede la ridefinizione della vera e propria arena con la creazione di “sistemi modulari” mobili in grado di suddividere la platea (da circa 900 posti) in spazi di dimensioni più contenute da 100, 200 o 500 posti. Ciò comporterà la sostituzione delle sedute e la sistemazione della pavimentazione. Sempre in questa seconda fase verranno sostituiti e spostati i camerini (subito dietro il palco) al fine di creare un percorso riservato agli artisti. I lavori del secondo lotto dovrebbero partire nella primavera 2022 per concludersi entro l'estate dello stesso anno. L'arena dovrebbe tornare fruibile entro la primavera del 2023. L'investimento per questa seconda tranches ammonta a 110 mila euro.

Ad essere oggetto di interventi sarà anche il “Parco dei bambini”, l'ampio spazio ombreggiato rivolto verso Palazzo Doria e dotato di un piccolo palco eventi, di servizi e una parte di “hospitality”. Tale area è dotata di un proprio ingresso e perciò può funzionare in maniera indipendente dall'arena e fungere, in occasione di eventi importanti, in punto di ricettività e ospitalità per molti spettatori. Questo “pacchetto” di lavori sarà calendarizzato in un secondo tempo e richiederà un cantiere della durata di circa sei mesi. L'investimento è pari 55 mila euro.

La quarta e ultima tranches di lavori riguarderà il recupero della Loggia del Principe che sovrasta l'arena estiva nell'angolo nord-est. Secondo il progetto, questo spazio potrebbe diventare un bookshop, una biglietteria, un infopoint e un accesso alle mura da visitare anche fuori dagli orari di apertura dell'arena in concomitanza con gli eventi. Completerà l'intervento una migliore fruizione degli spazi verso il muro di perimetro e la sistemazione dell'illuminazione scenografica e monumentale di tutte le parti storiche del complesso. I lavori dovrebbero durare circa sette mesi e costare 85 mila euro.

Gli interventi verranno concordati con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e con Arpal. Per quanto riguarda le spese, il primo lotto è interamente finanziato dal Comune. Sui prossimi sviluppi, invece, sono in corso valutazioni da parte degli uffici comunali che potrebbero coinvolgere anche possibili interventi esterni.