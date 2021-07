Stato di pericolosità per incendi boschivi in Liguria, Castellazzi: "Ridateci il corpo forestale dello Stato"

"Il 24 luglio è stato proclamato il grave stato di pericolosità per gli incendi boschivi in Liguria. E' più che mai importante il coordinamento tra tutte le forze incaricate della prevenzione e dello spegnimento degli incendi: vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontari AIB (200 squadre operative in tutta la Regione per un totale di 2000 unità). La situazione è critica: da gennaio in Liguria sono già tanti gli ettari di bosco andati in fumo" commenta Gabriello Castellazzi, esponente di Europa Verde-Verdi della provincia di Savona.

"In seguito all'accorpamento-fusione del “corpo forestale” con l'“Arma dei carabinieri”, le competenze per lo spegnimento degli incendi boschivi è passata interamente ai vigili del fuoco, ma questi hanno da tempo espresso forti preoccupazioni per dover sopperire a tutti i gravosi compiti, assegnati loro per legge senza un adeguato potenziamento di risorse".