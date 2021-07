Bilancio in utile per FI.L.S.E, la società che attua le linee di sviluppo della Regione

Si è svolta, sotto la presidenza del dottor Pietro Codognato Perissinotto, l’Assemblea dei Soci di FI.L.S.E., la Finanziaria della Regione Liguria, che ha approvato il bilancio di esercizio per l’anno 2020.

L’esercizio 2020 si è concluso con un utile di Euro 271.544, al netto di ammortamenti, svalutazioni e imposte. Un ottimo risultato per la società in house di Regione e degli altri principali enti pubblici liguri, che si conferma un solido e strategico strumento operativo delle politiche per lo sviluppo economico e sociale del territorio ligure.

Nell’esercizio approvato, la Finanziaria ha gestito – su mandato di Regione Liguria - oltre 100 Fondi per un ammontare complessivo di 359,9 milioni di Euro, destinati a contributi, finanziamenti e investimenti destinati ad imprese, enti pubblici, cittadini. Sono state lavorate complessivamente, nell’anno, oltre 70.000 nuove pratiche.

La Finanziaria ha potenziato il suo impegno in qualità di soggetto gestore ed Organismo Intermedio delle misure del Fondo Strategico e della programmazione POR-FESR 2014-2020 a favore delle micro piccole e medie imprese, a cui si è aggiunto il ruolo sempre più rilevante nella gestione delle misure sociali della Programmazione PO FSE e delle leggi regionali di settore. Tale compito ha assunto particolare rilievo in considerazione della eccezionalità e complessità dell’anno trascorso, segnato dalle difficoltà della pandemia da Covid-19. Accanto alle importanti misure rivolte alle imprese – per complessive (n° 7.622) domande di contributo o finanziamento, 48 milioni di euro impegnati in circa 11 nuovi bandi – sono stati concessi ed erogati sostegni alle famiglie, ai lavoratori ed alle categorie deboli con misure diversificate anche volte al sostegno e all’alleggerimento degli oneri e dei problemi generati nelle diverse fasi del lock down per complessive 63 mila domande, 21 milioni di euro impegnati in circa 8 nuovi bandi.

E’ proseguita l’attività rivolta alla creazione di impresa con strumenti, progetti e iniziative per gli aspiranti imprenditori e per le neo nate imprese con particolare riguardo ai settori dell’innovazione. Asset strategico per tale attività è il BIC di Genova Cornigliano che, nel 2020, ha offerto servizi di incubazione a complessive 46 imprese e organizzato eventi informativi/formativi che hanno coinvolto circa 2000 aspiranti imprenditori. E’ stato concretizzato, nell’ambito della collaborazione fra FILSE e IIT, l’accordo per l’insediamento, in oltre 1.500 mq del BIC, del nuovo laboratorio di robotica dell’Istituto. E’ stato inoltre sottoscritto un accordo di collaborazione con il Distretto dei Sistemi Integrati Intelligenti -SIIT per il sostegno e crescita di PMI, Start up e Spin off. Infine, anche nel 2020 è stata condotta con successo – anche se on line a causa della pandemia - la business plan competition “SmartCup Liguria”, che ha coinvolto 44 idee di impresa innovative.

FI.L.S.E. è inoltre stata impegnata in 15 progetti Europei in qualità di partner, capofila o supporto a Regione Liguria per un valore di 736.000 Euro.

Importanti azioni sono state rivolte anche ad interventi pubblici promossi e/o realizzati dalle pubbliche amministrazioni, rivolti ad interventi di edilizia, riqualificazione urbana, efficientamento energetico degli edifici, raggiungendo anche con tali misure i territori interni della regione. Sul piano degli insediamenti produttivi a regia pubblica, è stato completato l’insediamento dell’area Ex Metalli e Derivati di Arcola, insediando anche l’ultimo lotto libero rimasto, chiudendo un lungo processo di recupero ambientale e riconversione produttiva.

“I numeri del bilancio 2020 danno conto di quello che la società rappresenta: uno strumento operativo affidabile, idoneamente strutturato e altamente specializzato che consente di attuare al meglio, con efficienza, le politiche di utilizzo dei fondi pubblici di Regione Liguria - commenta il presidente Pietro Perissinotto - Dalla lettura del Bilancio emerge anche, con puntualità, la complessità e varietà degli interventi e degli strumenti finanziari che la Società è chiamata ad operare con alta responsabilità e dando garanzia di risultati e corretta gestione”.