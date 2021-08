Senso unico sul lungomare di Pietra, l'amministrazione non indietreggia: "Scelta che ha portato miglioramenti"

A presentarla era stato il consigliere Mario Carrara (gruppo "Centrodestra): "Dopo un anno e mezzo esatto dalla sua istituzione, 16 gennaio 2020, il senso unico sul lungomare di Pietra Ligure continua ad avere effetti devastanti - si legge nel documento presentato dall'esponente della minoranza - per il possibile 'blocco' ogni giorno e ad ogni ora della via Aurelia, in direzione Finale Ligure; per l'inquinamento dell'aria causato da auto ferme o rallentate sull'asse della via Aurelia; per l'inquinamento dell'aria sulla parte finale del lungomare, quando il casello ferroviario è chiuso; per il diradamento dell'affluenza dei frequentatori del centro storico cittadino, che, scoraggiati dalle limitazioni imposte, scelgono opzioni alternative".