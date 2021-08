Finale, pulizia e sanificazione: Comune e società partecipata intensificano gli sforzi per il mese di agosto

Le operazioni riguarderanno tutti i rioni, come spiega il vice sindaco Guzzi: " Partiremo da Varigotti con uno sfalcio e una igienizzazione di isole ecologiche, passeggiata a mare, passeggiata lato monte, centro civico Fontana e galleria pedonale. Sarà poi la volta del Borgo, dove ci si concentrerà sia sulle zone esterne le mura sia sull’interno. Ci concentreremo su via Brunenghi e sul centro di Marina per poi dedicarci a Pia e Calvisio. Ci concentreremo su parchi gioco, marciapiedi, strade e isole ecologiche di tutti i rioni ".

" Vogliamo che il mese di agosto sia caratterizzato da interventi di profonda pulizia delle nostre strade e dei nostri marciapiedi. Mai come in questo momento la sanificazione della città deve essere all’ordine del giorno ".

La dottoressa Maria Cristina Tosi, presidente della partecipata, aggiunge: "Il cda che mi onoro di rappresentare ha cercato di concretizzare gli indirizzi dell’Amministrazione. Cercheremo di svolgere queste attività per tutto il mese di agosto in modo ciclico e ripetuto settimanalmente. Lavoreremo durante le ore notturne per intervenire con più efficienza ed efficacia. Ogni mercoledì di agosto interverremo con forze interne ed esterne per agire a tappeto su tutto il territorio".

Misure che si vanno quindi ad aggiungere all'ordinanza contro il divieto di consumo di bevande di ogni genere in contenitori di vetro o acciaio fino alla fine del mese di maggior afflusso turistico, emanata proprio per contrastare il fenomeno dell'abbandono selvaggio in particolar modo di bottiglie, specialmente sulla passeggiata a mare e nelle vie dei centri.

Un intervento definito "massivo" dal vice sindaco Guzzi, il quale ai nostri microfoni si sofferma anche sull'ormai annosa questione dei molteplici smaltimenti di rifiuti non conformi, come ad esempio i numerosi sacchetti di indifferenziata e non nei cestini gettacarte.

"Abbiamo cominciato a lavorare su un dato in nostro possesso, ovvero quello del numero di tessere per accedere ai bidoni in possesso degli aventi diritto - afferma Guzzi - e su oltre 4mila utenze circa 1.300 non l'hanno ritirata, ovvero più di un terzo degli aventi diritto. Per questo cercheremo di fare quanto nelle nostre possibilità con un invio massiccio delle tessere per dare una prima risposta al problema. Oltre a proseguire su sensibilizzazione, controllo e sanzionamento dei trasgressori" conclude.