Alassio piange la scomparsa di Michele Vena: i funerali il 3 agosto

Sono stati fissati per domani, martedì 3 agosto, i funerali di Michele Vena, figlio del noto Lino, venuto a mancare improvvisamente all'età di 51 anni alcuni giorni fa in Francia. La cerimonia avrà luogo in Sant'Ambrogio di Alassio alle 9.30.

Michele viveva in Francia per motivi di lavoro, essendo un apprezzato manager aziendale, e proprio Oltralpe era venuto a mancare a causa di un malore all'età di 51 anni nella sua casa di Colmar, vicino a Strasburgo.

Stasera, sempre in Sant'Ambrogio, il Santo Rosario alle 20.30.