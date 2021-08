Il Comune di Quiliano investe sugli impianti sportivi: 112mila euro per il Palazzetto dello Sport e 28mila per il "Picasso"

Quiliano crede nello sport. Ammonta a 244mila euro, infatti, la somma complessiva degli investimenti che il Comune destina alla manutenzione straordinaria degli impianti presenti sul territorio. Una precisa volontà dell’Amministrazione, per potenziare un settore capace di generare ricadute anche oltre i confini cittadini e rappresentare un volano sociale, la quale passa per interventi sulle strutture sportive, sostenuti da risorse comunali approvate lo scorso aprile e opere di efficientamento energetico rese possibili da un nuovo contributo di 140mila euro, ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e oggetto della variazione di Bilancio deliberata nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì 26 luglio.

Cifra che sarà suddivisa in 112mila euro per la manutenzione straordinaria volta alla sostituzione dell’impianto a termoventilanti del palazzetto dello sport di piazza Costituzione e i restanti 28mila euro a interventi di efficientamento relativi alla centrale termica del campo sportivo “Andrea Picasso”.

"Negli anni, Quiliano ha sempre puntato molto sulla costruzione e sul miglioramento degli impianti sportivi – dichiara Tiziana Bruzzone, Assessore al Bilancio e allo sport – questo processo sta proseguendo in modo significativo negli ultimi mesi grazie anche al contributo ministeriale per interventi non ancora inseriti nel piano delle opere triennali".

Disponibilità economiche che si aggiungono così agli oltre 48mila euro di fondi di avanzo libero di amministrazione, già stanziati per finanziare la manutenzione straordinaria della stazione di pompaggio, porte tagliafuoco, di uscita di sicurezza e messa a norma della centrale termica del palasport e per la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico del campo sportivo “Andrea Picasso”.

Altro impegno profuso dal comune quilianese in ambito sportivo, inoltre, riguarda i 56mila euro da opere di urbanizzazione utilizzati per l’installazione di barriere di sicurezza stradale all’interno della pista di bike di Via Caravaggio.

"Abbiamo affidato un incarico tecnico per la messa a norma del palazzetto dello sport anche per eventi extrasportivi come i concerti – afferma Silvio Pirotto, Assessore ai lavori pubblici – si tratta di una certificazione legata perlopiù alle norme antincendio che rappresenta un lavoro importante e rientra nella nostra ottica di svolgere interventi sul territorio anche costosi, ma che possano creare benefici sul lungo periodo".