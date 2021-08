Savona, consegnata alla città la Bandiera Blu. Santi: "Testimonianza dell'impegno su sostenibilità ambientale"

Nella giornata di ieri, presso i Bagni Olimpia ed alla presenza dell'Assessore alla Promozione delle Aree Demaniali del Comune di Savona, Pietro Santi, del Presidente dell'Associazione Bagni Marini, Enrico Schiappapietra, e del personale dell'U.O. Ambiente del Comune (che ha seguito in questi mesi l'evolversi della pratica di assegnazione) si è svolta la consegna della Bandiera Blu 2021.

"Si tratta di un importante riconoscimento internazionale di certificazione di qualità ambientale delle località turistiche balneari, che anche quest'anno FEE Italia (Foundation For Environmental Education) ha conferito a Savona, a testimonianza dell'impegno profuso nell'attuare una politica di gestione locale volta alla sostenibilità ambientale e come incentivo per il turismo balneare nel nostro territorio" afferma l'assessore Santi.