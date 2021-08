Borghetto, Valentina D'Urbano il 5 agosto per le "Serate d'autore"

Dopo l’apertura con Teresa Ciabatti, tornano mercoledì 5 agosto le "Serate d'autore" a Borghetto Santo Spirito, presso l’Arena Cinema Vittoria.

Valentina D’Urbano racconterà il suo ultimo libro “Tre gocce d’acqua”, edito da Mondadori.

Al suo settimo romanzo, Valentina D'Urbano si conferma un talento purissimo e plastico, capace di calare i suoi personaggi in un'attualità complessa e contraddittoria, di indagare la fragilità e la resilienza dei corpi e l'invincibilità di certi legami, talmente speciali e clandestini da sfuggire a ogni definizione. “La vita intera a cercare di stare al passo, di afferrare quei due che amavo e che continuamente mi sfuggivano".

Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di sangue in comune, eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da parte di padre e dell'altro da parte di madre.

Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed entrambi i fratellini stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con un innocuo saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e poi di un polso.

A otto anni scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le sue ossa fragili come vetro: un piccolo urto, uno spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono sufficienti a spezzarla.

Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una seconda calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di suo fratello, che finora per lei è stato solo un nome, uno sconosciuto.

Nadir è brutto, ruvido, indomabile, ha durezze che sembrano fatte apposta per ferirla. Tra i due bambini si scatena una gelosia feroce, una gara selvaggia per conquistare l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi e dalla politica riserva loro un affetto distratto.

Celeste capisce subito che Nadir è una minaccia, ma non può immaginare che quell'ostilità, crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e dipendenza reciproca, un legame vischioso e inconfessabile che dominerà le loro vite per i venticinque anni successivi.

E quando Pietro, il loro primo amore, l'asse attorno a cui le loro vite continuano a ruotare, parte per uno dei suoi viaggi in Siria e scompare, la precaria architettura del loro rapporto rischia di crollare una volta per tutte.

Conduce le presentazioni, come sempre e con la consueta professionalità e garbo la Dott.ssa Graziella Frasca Gallo.

La serata è ad ingresso gratuito. Nel rispetto delle norme anti-covid 19, occorre però prenotare il posto a sedere, presso lo IAT comprensoriale di Piazza Libertà di Borghetto S. Spirito, tel. 3382186439 - iatcomprensoriale@gmail.com o presso il Mondadori Bookstore di Loano tel. 019 675848; mail: mondadoriloano@gmail.com