Casanova Lerrone, arte in Campagna a Marmoreo: un percorso giunto ai suoi primi 10 anni

Sabato 7 Agosto alle ore 18 presso il vecchio frantoio di Marmoreo si terrà l’inaugurazione della decima edizione di Arte in Campagna, mostra di dipinti, sculture e fotografia a cura di ETRA - Marmoreo Comunità Creativa, presieduta dalla curatrice della mostra Enrica Cremonini.

Il vecchio frantoio di Marmoreo ogni anno, grazie all’impegno degli artisti di ETRA viene animato, specie nella stagione estiva, da numerosi eventi socio culturali promossi dall'associazione, con il patrocinio del Comune di Casanova Lerrone. In questi anni Arte in Campagna ha ospitato più di 250 artisti, tanti presenti anche quest’anno in occasione di questo importante anniversario, artisti locali e non, noti anche a livello internazionale che hanno apprezzato il concetto e lo stile dell’evento ma anche artisti emergenti di talento e giovani studenti.

Arte in Campagna da spazio a chiunque abbia talento e passione, il concetto di fondo e missione di ETRA con questo evento è quello di creare, attraverso l’arte e la bellezza, un momento di incontro e di scambio, per costruire relazioni e opportunità anche a beneficio dello sviluppo e della crescita dei piccoli centri che oggi, più che mai, vivono una nuova era. Il calendario di Arte in Campagna quest’anno è denso di iniziative si unisce a quello di “Camminarrando” evento itinerante ideato da Nicoletta Bernardini e Monica Maggi; un cammino tra le due riviere, Malga Zanoni, Marmoreo e Apricale, luoghi magici capaci di far vivere un'esperienza di scoperta e contaminazione.

Nel corso dell’iniziativa venerdi 6 agosto, laboratorio per bambini “ri-Crechiamo insieme” (alle 16.30), a cura di Maddalena Bartolini e Sonia Angarano, esperienza di ricerca/azione con i bambini muniti di taccuini e registratori alla scoperta di storie e laboratorio di creta; dalle ore 18.00, serata con performance di danza al tramonto e laboratorio di creta e movimento “Danza con-creta” a cura di Letizia Niccolini e Donatella Pecoraro. I laboratori sono su prenotazione. Alle ore 20.00 presentazione della mappa storica di Marmoreo, realizzata dall’artista e cartografo Giovanni Pazzano e del video fotografico che racconta il percorso di costruzione della mappa attraverso le interviste agli abitanti del paese realizzato da Roberto Oliva (Avilo).

Sabato 7 agosto, alle ore 18.00 inaugurazione di Arte in Campagna. Introduce la mostra il Prof. Lorenzo Rossi. Alle 18.30 spettacolo teatrale per bambini “Luci” di e con Massimo Ivaldo; performance di danza “Oltre la Forma” a cura del collettivo Corpomotiva Fantapoetica, incontri con gli artisti e momenti di incontro con il territorio e il suo passato.

Domenica 8 agosto, “Passo dopo passo” camminata lenta, silenzio, pratica, terza tappa di Camminarrando (su prenotazione). Sul percorso, inaugurazione della scultura realizzata e donata al Comune di Casanova Lerrone da Alessandro Spampinato.

Inoltre, nel prato antistante l’antico frantoio “Brocantage all’antico Frantoio - mercatino di brocantage, pulci e altre cose carine”. Visita al “Piccolo museo di Zita dei Fiori, presso l’Agriturismo Cascina il Poggio e alla Cappella di S. Pantaleo. Intervengono e accompagnano l’evento le lettrici e i lettori di #cosavuoichetilegga.

Info aggiuntive e dettagli sui social Facebook e Instagram #arteincampagna #camminarrando.