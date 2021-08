Edilizia scolastica, la Provincia investe oltre 1,8 milioni per adeguare gli istituti superiori

L’edilizia scolastica, insieme alle strade, sono i principali comparti che impegnano le risorse dell’Amministrazione provinciale di Savona, finanziate sia dalle spese correnti che dai finanziamenti statali.

"Anche e soprattutto in periodo di Covid il nostro ente, grazie ai suoi funzionari, ha dato una risposta concreta al mondo della scuola - dice Francesco Bonasera, vicepresidente con delega all’Edilizia Scolastica - Recentemente abbiamo infatti realizzato i seguenti interventi finalizzati oltre che alla creazione di nuovi spazi, alla sicurezza dei nostri ragazzi".

Il vice presidente spiega quindi i lavori del dettaglio a partire da quelli in favore del liceo "Chiabrera-Martini" di Savona: "Sono stati stanziati poco più di 68mila euro nel plesso scolastico di Via Manzoni-Via Aonzo, sede della sezione artistica, per lo spostamento della biblioteca nei locali della Banda Forzano concessi tramite convenzione dal Comune di Savona e 236mila euro per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, oltre a 62mila euro nel plesso di via Caboto per la realizzazione impianto di evacuazione sonoro".

Stessa tipologia di lavoro, quest'ultima, costata 50mila euro e in fase di ultimazione al liceo "Orazio Grassi", mentre sempre rimanendo nel capoluogo, poco più di 22mila euro è costato l'adeguamento degli impianti di messa a terra dell'Istituto "Ferraris Pancaldo".

Stanziamenti anche in Val Bormida: "Per il liceo 'Calasanzio' di Carcare - continua Bonasera - 55mila euro sono stati destinati all'adeguamento alla normativa antincendio della scala B, 200mila euro per il risanamento delle volte ed è inoltre stato rinnovato l'affitto per le aule nella creata succursale".

"Al 'Falcone' di Loano invece - aggiunge il vice presidente provinciale - sono state acquistate e posate in opera le pareti mobili dell'Aula Magna con la possibilità di creare due nuove aule per una spesa di 31mila euro, mentre per il completamento dei lavori di recupero di tutto l’ultimo piano con la creazione di nuove aule sono stati impiegati 100mila euro".

Altri interventi strutturali per rinforzo solai sono stati eseguiti, si legge nella nota, all'Istituto "Boselli-Alberti" (146mila euro), al liceo “Chiabrera-Martini” (354mila euro) e all'alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure sede della Sezione Alberghiero, dove alla spesa di 290mila euro per rifacimento della copertura si sono aggiunti i 194mila per il rifacimento delle facciate.

"Abbiamo inoltre affidato incarichi per effettuare indagini diagnostiche per la verifica delle condizioni dei solai e dei controsoffitti in 5 istituti per un importo complessivo di 49mila euro, e abbiamo in corso anche altri e numerosi interventi sia di progettazione che di realizzazione di interventi strutturali antisismici dei quali sarà mia premura informarvi in seguito" conclude Bonasera.