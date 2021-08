Politica |

Savona 2021, il candidato Schirru incontra i cittadini nel point della Lega: “La pulizia la critica più evidenziata” (FOTO e VIDEO)

Nelle ultime uscite il candidato della coalizione di centrodestra è stato critico sulla pulizia e il decoro della città nonostante sia sostenuto dall’amministrazione uscente

“Sto facendo un giro della città a tutto campo, vado in posti che hanno dei problemi, la pulizia della città è fondamentale e la criticità è stata evidenziata dai cittadini”. Cosi il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Angelo Schirru intervenuto per incontrare i cittadini nel point della Lega di via Piave a Savona, rispondendo anche al tema della pulizia della città, molto spesso criticata nelle sue ultime uscite, nonostante sia l’esponente sostenuto dall’amministrazione uscente. “Sto vedendo le problematiche più importanti come l’occupazione, il commercio, il lavoro giovanile che manca e giornalmente la pulizia, il decoro, i marciapiedi per i disabili. La città deve essere inclusiva per tutte le persone” prosegue Schirru. Il commercio al centro del programma: “Importante aiutarli e sapere le loro richieste e ovviamente con tutti gli sgravi che saranno possibili, sono stati messi in ginocchio e noi faremo di tutto - ha continuato il candidato della coalizione - ascolteremo le loro proposte e delle associazioni di categoria per fare poi dei correttivi”. Fondamentali per il candidato sindaco i quartieri: “Si parte dal progetto su Villapiana e Lavagnola, si cercherà di lavorare al più presto con la riqualificazione di tutti gli altri e avranno un attenzione particolare”. “Come mi immagino Savona nel futuro? Più bella, anche se i progetti che mettiamo in campo fra sei mesi, un anno non potranno essere realizzati immediatamente, ci vogliono i tempi tecnici. Cercheremo di avere obiettivi a breve e lungo termine come la riqualificazione del fronte mare di levante e ponente, un progetto già esistente e quindi più percorribile. La città deve essere vista nel suo complesso” conclude Angelo Schirru.

Redazione

