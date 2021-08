Subentra l'obbligo di Green pass per le manifestazioni: Albenga sospende le iniziative di Ferragosto in zona mare

"L'Amministrazione comunale informa che, a seguito dell'entrata in vigore del Green Pass, il calendario degli eventi estivi subirà delle modifiche che terranno conto delle location in esso individuate".

Così il Comune di Albenga attraverso una nota stampa informa che, a seguito di tale decisione, "così come già comunicato a collaboratori, gruppi e band, sono sospese le iniziative ad evento previste in zona mare. In particolare quelle previste per il 12 agosto (Calici di Stelle), il 13 agosto (concerto dei Belli fulminati nel bosco), il 14 agosto (concerto degli Studio 54), il 15 agosto (concerto dei Libero Arbitrio)".

"Tale decisione si è resa necessaria per le evidenti complicazioni di gestione rispetto all'area evento, ma soprattutto degli spettatori e del pubblico che si accalcherebbe dalle transenne e sulla passeggiata o in Piazza del Popolo per assistere agli spettacolo ivi programmati e partecipare agli eventi" spiegano dal Municipio ingauno.

"L'Amministrazione si rammarica di aver dovuto prendere questa decisione - prosegue la nota - Si conferma che l'area spettacolo di Piazza Enzo Tortora, rispettando i requisiti di contenimento Covid, rimarrà il cuore degli eventi estivi già calendarizzati. Seguiranno ulteriori aggiornamenti riguardo agli altri eventi a calendario" concludono.