Alassio, la Biblioteca cerca lettori per la "Sfida tra i libri"

“Cerchiamo studenti tra i 17 e i 19 anni per formare la squadra della Biblioteca sul Mare - è l'appello di Paola Cassarino, Consigliere alla Cultura nella Città di Alassio - La Biblioteca è da molti anni impegnata sul fronte della Promozione della lettura. Leggere fa bene ed è ampiamente dimostrato. È un antistress, rende più creativi, aiuta la memoria, migliora la capacità di concentrazione, rende più socievoli e contribuisce a sonni più tranquilli".

Ma può essere anche l’occasione di giocare divertendosi.

Ed è proprio questo il caso: approfittando della presenza di Neri Marcorè ad Alassio per la serata finale della 27° edizione del Premio “Un Autore per l’Europa”, l’Assessorato alla cultura ha promosso l’iniziativa intitolata “Sfida tra i libri”, una riproposizione del noto gioco televisivo “Per un pugno di libri” di cui lo stesso Marcorè è stato conduttore per oltre un decennio.

L’intento è quello di metter di fronte a Neri Marcorè due squadre di alunni di età compresa tra i 17 e i 19 (classi 2004-2002) che si sfideranno a suon di domande sul tema della letteratura mondiale. “Domande facili – assicura il Consigliere alla Cultura di Alassio, Paola Cassarino – perché l’intento è ludico e non didattico, insomma per divertirsi e passare una piacevole oretta a stretto contatto con uno degli attori più noti del panorama italiano che condurrà il gioco in prima persona”.

Le iscrizioni sono aperte e ogni informazione potrà esser richiesta alla Biblioteca di Alassio al 0182 648078 o all’indirizzo mail biblioteca@comune.alassio.sv.it. L’adesione è al gioco è gratuita. L’evento avrà luogo venerdì 3 settembre alle ore 18.30 ad Alassio