Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta visita la Compagnia Carabinieri di Alassio

Ieri il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con sede a Milano e competente su Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, ha visitato il Comando Compagnia Carabinieri di Alassio.

Il Generale C.A. Galletta, 63 anni, ha iniziato la sua carriera frequentando l’Accademia Militare di Modena e poi la Scuola Ufficiali dell’Arma di Roma. Al Comando Interregionale di Milano è giunto nel giugno dello scorso anno da Roma, dove ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Tra i principali incarichi ricoperti dal Generale, oltre a quelli di Capo del II e del III Reparto, dell’Ufficio Criminalità Organizzata, dell’Ufficio Cerimoniale e Attività Promozionali, dell’Ufficio Operazioni, della Sala Operativa e presso l’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma, ha comandato il Comando Unità Mobili e Speciali Carabinieri “Palidoro”, il Comando Interregionale “Culquaber” di Messina, la Divisione Unità Specializzate, la Scuola Ufficiali Carabinieri, la Legione Sicilia, il Comando Provinciale di Brescia e il Reparto Territoriale di Palermo.

Da giovane ufficiale è stato comandante di plotone presso la Scuola Carabinieri di Roma e l’Accademia Militare di Modena, ha comandato le Compagnie di Roma-Casilina e di Gaeta, oltre al Nucleo Carabinieri SHAPE di Castenau (Belgio).

Ricevuto dal Comandante Provinciale di Savona, Colonnello Augusto Ruggeri, il Generale C.A. Galletta ha incontrato il Comandante della Compagnia di Alassio, Capitano Alberto Nardone, ed una rappresentanza dei comandanti e del personale delle Stazioni dipendenti. Si è poi intrattenuto con una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Nel corso dell’incontro con i militari, il Generale C.A. Riccardo Galletta ha indicato le proprie linee di indirizzo nei vari settori d’impiego operativo, gestionale e addestrativo, sottolineando l’importanza dell’ascolto del cittadino e del costante presidio del territorio quale elemento essenziale di prossimità e di sicurezza partecipata. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul valore del senso di appartenenza e della coesione interna, principi imprescindibili per garantire l’efficacia dell’azione dell’Arma in ogni contesto operativo.

Il Comandante Interregionale ha ricordato come la tradizione e la storia dell’Istituzione rappresentino un patrimonio morale e professionale da custodire con orgoglio e da trasmettere alle nuove generazioni di Carabinieri. In tale ambito, ha voluto rendere un commosso omaggio alla memoria delle vittime del dovere che, con sacrificio e dedizione, hanno onorato l’uniforme, costituendo un esempio indelebile di coraggio e senso dello Stato.

Evidenziando il valore della prossimità e del contatto umano con la popolazione, il Generale Galletta ha ribadito come ogni militare dell’Arma, in qualunque incarico o località, rappresenti un punto di riferimento per la collettività e debba agire con equilibrio, sensibilità e spirito di servizio, in piena aderenza ai valori di lealtà, onestà e tutela del bene comune.

Il Comandante Interregionale ha quindi ringraziato tutto il personale per il costante impegno, esortandolo a proseguire sulla strada intrapresa sempre a sostegno della popolazione e dei più bisognosi. Nell’occasione ha infine rivolto a tutto il personale e alle loro famiglie i più sinceri auguri di serene festività natalizie.