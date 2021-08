Savona, Pasquali e Olin (Italia Viva): "Ripartire da quanto è stato fatto dall'opposizione in Consiglio comunale"

"Leggiamo sui quotidiani i programmi in 'pillole' dei Candidati Sindaci della Città di Savona e abbiamo fatto delle riflessioni in merito. Come consigliere comunali dell'opposizione ci siamo occupate di moltissimi temi e di altrettanti problemi, facendo proposte che, in minima parte, sono state condivise dalla stessa maggioranza ma, il più delle volte, sono state bocciate senza appello". Così, attraverso una nota stampa, Barbara Pasquali e Elda Olin, consiglieri comunali savonesi di "Italia Viva".

"Stupisce non poco leggere del Candidato della coalizione del centro destra, Angelo Schirru, che pone come criticità quella dell'ubicazione del mercato settimanale, quando a decidere dello spostamento è stato proprio un Assessore della Giunta del centro destra - proseguono da "Italia Viva" - anche il Candidato Sindaco del Movimento Cinquestelle, Manuel Meles, parla di Stadio Bacigalupo e di proposte che non sono mai state portate in Consiglio dal suo Gruppo Consiliare in questi cinque anni. Crediamo che ai Cittadini ed agli elettori si debba ricordare quanto è stato fatto dal nostro Gruppo Consiliare, spesso con il supporto e l'aiuto anche degli altri Consiglieri di minoranza. Abbiamo messo in evidenza tutti i problemi delle strutture sportive cittadine, in primis la situazione gravissima dello Stadio Bacigalupo; abbiamo lavorato fianco a fianco con i commercianti cercando di migliorare il Regolamento Comunale in materia di occupazione di suolo pubblico; abbiamo posto al centro del dibattito Consiliare il tema del complesso del San Giacomo, da anni fatiscente e non più fruibile al pubblico; abbiamo portato in Consiglio il tema delle infrastrutture, dell'Aurelia bis, del lavoro. Una particolare attenzione l'abbiamo avuta per coloro che sono ricoverati in Ospedale e nelle strutture per anziani, promuovendo la bellissima iniziativa della 'stanza degli abbracci' e realizzandone alcune in Città e nei paesi limitrofi".