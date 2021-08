Urbanistica: assessore Scajola, "Nessuna bocciatura né impugnativa della legge ligure"

"Nessuna bocciatura da parte del governo della Legge Urbanistica della Liguria. La legge non ha subito alcuna contestazione e quindi la conseguente approvazione del piano territoriale regionale avverrà in autunno, come previsto". Così l'assessore all'Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola, in merito alla polemica sollevata da alcuni esponenti dell'opposizione.

"Nel massimo rispetto dell'ambiente - prosegue Scajola - la norma stabiliva di dare maggiori opportunità di sviluppo e recupero del territorio nell'entroterra, con l'obiettivo di favorire l'occupazione. Esclusivamente su questo, abbiamo avuto con il governo un confronto costruttivo e quindi faremo le minime modifiche che sono state richieste. Ma la legge urbanistica è valida e andrà avanti. Non c'è stata dunque alcuna impugnativa e chi dice il contrario - conclude - dice il falso".