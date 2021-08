Savona, caos parcheggi per il cantiere di restyling della passeggiata: via al bollino per la sosta per i residenti di Corso Vittorio Veneto e via Nizza

Via all'istituzione dei bollini per la sosta per i residenti a Savona nella zona di Corso Vittorio Veneto e via Nizza come già presenti nel centro della città e a Villapiana.

L'assessore alla viabilità Massimo Arecco ha presentato la novità approvata con una delibera di giunta che sarà operativa da metà settembre.

La decisione è arrivata dopo che gli abitanti della zona hanno lamentato la carenza di stalli "tagliati" dalla presenza del cantiere per il restyling della passeggiata di ponente.

"Ho ricevuto una richiesta pressante in questi mesi perché da quando sono iniziati i lavori il quartiere è in sofferenza - dice Massimo Arecco - Non si andrà a risolvere la criticità dell'assenza dei parcheggi ma dopo metà settembre istituiremo il bollino e dovrebbe essere una boccata d'ossigeno per le persone".

Basterà pagare 5 euro per i residenti che abitano da Corso Colombo a Via Cilea e nel tratto di via Nizza dalla stessa via Cilea a via della Crocetta che comprende via Cimarosa e le traverse di Corso Vittorio Veneto e via Nizza.

I cittadini potranno così parcheggiare in via Boito, via Cimarosa, via Rossini, via Bellini, via Toberti, via Paganini, via Donizzetti, via alla Marina, via Ponchielli, via Saredo e Villa Pizzardi (che è in comodato d'uso gratuito al comune da Arte)

"Se si fosse comprato in passato lo spazio ferroviario messo in vendita tra via Saredo e via Cilea, non staremo parlando di mancanza di parcheggi per gli abitanti, lì infatti se ne potremmo creare circa 400 - continua Arecco - ma potrà essere uno stimolo per la futura amministrazione, le risorse sono migliori rispetto a 5 anni fa".

E' stato stabilito inoltre che sarà presente a favore dei commercianti una zona disco dalle 9 alle 19 dal primo di giugno al 30 settembre lungo tutta la passeggiata nella zona di ponente.

Nel parcheggio pubblico gratuito interrato di via Cimarosa, che contiene 40 stalli comunali, invece sarà installato un parcometro. "Un deterrente per la sosta selvaggia e per le persone senza fissa dimora che stazionano all'interno, utile anche per i cittadini che vogliono usufruire degli stabilimenti balneari della zona e dei negozi" conclude l'ex esponente leghista.