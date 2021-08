Migranti a piedi in autostrada, continuano le segnalazioni, un uomo portato in Questura

Continuano le segnalazioni alla Polizia Stradale riguardanti avvistamenti di migranti a piedi in carreggiate autostradali o aree di servizio.

Questa mattina, dopo una segnalazione lanciata alle 8.15, un uomo è stato recuperato dalla Polizia Giudiziaria sottosezione di Sampierdarena in autostrada, a Piani d’Invrea, all’altezza dell’area di servizio di Varazze. Il migrante è stato portato in Questura a Savona per gli accertamenti del caso.

Sempre nella giornata di oggi, intorno alle 13, è stata lanciata un’altra segnalazione per un avvistamento di 7/8 migranti in carreggiata a Celle, nelle vicinanze del casello autostradale. All’arrivo della pattuglia sul posto però, non sono stati trovati.