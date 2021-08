Troppe utenze collegate, l'impianto non regge: due sere al buio nel centro storico di Noli

Un sovraccarico all'infrastruttura che controlla lo smistamento della corrente elettrica. Pare essere questa la causa che nelle ultime due serate appena trascorse, quella di venerdì 13 e quella di sabato 14 agosto, ha lasciato nella prima serata il centro storico di Noli per oltre due ore al buio.

È toccato venerdì, dalle 20 alle 23. Poi ancora ieri, dalle 19.30 alle 22 circa. Il tutto mentre i commercianti, e specialmente i ristoranti e i bar, servivano aperitivi e cene, preparandosi ad accogliere i turisti nel periodo di massima affluenza dell'anno.

E proprio questa massima affluenza aggiunta al grande caldo che ha contribuito a surriscaldare la centralina incriminata pare aver creato, paradossalmente, il danno. Così se qualcuno non ha potuto far altro che attendere pazientemente il ritorno della luce, tra le esclamazioni di sorpresa, qualcuno si è attrezzato preparando per i clienti piatti freddi e apparecchiando tavoli al lume di candela. Mentre altri hanno temuto per la propria produzione dovendo chiudere.

Comune e ditta incaricata della gestione della fornitura elettrica hanno individuato il problema e provveduto a quella che si dice una "armatura" della cabina, nella speranza che il problema non si ripeta nelle sere a venire.

Perché se l'atmosfera appariva incantata, il disagio per i lavoratori non era altrettanto attrattivo.