Esce del fumo da alcuni tombini e scatta l'allarme. La chiamata al centralino del 112 è arrivata nella serata odierna.

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Albissola Marina in via Italia. Le cause? Probabilmente una sigaretta accesa (gettata da qualche passante) entrata in contatto con qualche pezzo di carta.

La situazione è tornata alla normalità senza particolari problemi.